новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко в Минском автомеханическом колледже: Нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера

01.09.2017 - 14:58

Новости Беларуси. О том, что образование должно ориентироваться на потребности экономики, 1 сентября заявил Президент Беларуси во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обучается около 1600 человек. Всего же среднее специальное и профессионально-техническое образование получают 190 тысяч белорусов – это значит, что рабочие специальности популярны. Ежегодно более трети выпускников выбирают именно лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального роста. И неудивительно. Как подчеркнул Александр Лукашенко, рабочий-профессионал будет востребован всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей. Жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение. Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, вы будете востребованы всегда.

Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела,

которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы – конкурентоспособные товары завтрашнего дня. Недавно мне показали (наверное, кто-нибудь из вас наблюдал за этим) наш новый комбайн «Полесье». Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, притом самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу. В подготовке таких кадров ведущая роль отводится профессионально-техническому и среднему специальному образованию.

История колледжа уже насчитывает более семи десятилетий.

За все это время здесь подготовлено свыше 24 тысяч специалистов по 14 специальностям. Для подготовки грамотных работников в колледже есть вся необходимая база. Александр Лукашенко смог в этом лично убедится.

Вниманию главы государства – 20 новейших лабораторий, станция техобслуживания, автодром, специализированные классы для изучения правил дорожного движения. Три года назад создан был ресурсный центр. В колледже, как и в целом во всей системе профессионального образования, много внимания уделяется усилению практикоориентированности обучения. Договоры заключены со многими промышленными предприятиями-заказчиками кадров.

Александр Лукашенко в Минском автомеханическом колледже: Нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: в минском микрорайоне Добровка открыли новую школу
Фотофакт: в минском микрорайоне Добровка открыли новую школу
При поддержке ПВТ и крупных компаний Совет Республики подарил Минскому колледжу электроники компьютерный класс
При поддержке ПВТ и крупных компаний Совет Республики подарил Минскому колледжу электроники компьютерный класс
В Беларуси после летних каникул открылись 3500 учреждений образования
В Беларуси после летних каникул открылись 3500 учреждений образования
В День знаний Президент Беларуси посещает Минский государственный автомеханический колледж имени академика Высоцкого
В День знаний Президент Беларуси посещает Минский государственный автомеханический колледж имени академика Высоцкого
Хочется передать весь свой опыт и научить их всему хорошему: в 2017 году суворовцами стали 68 ребят
Хочется передать весь свой опыт и научить их всему хорошему: в 2017 году суворовцами стали 68 ребят
В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников
В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников
Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования
Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования
Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»
Вместим мы чуть больше 300 детей: в Жодино открылся детский сад «Солнышко»
Все новости по теме Учебный год 2017/2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru