Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти
Новости Беларуси. Первостепенная задача правоохранительной системы – защита прав человека и справедливое к нему отношение. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация в стране и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий сотрудников силовых ведомств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, а в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и – давайте не будем кривить душой – судьбу каждого из граждан нашей страны.
Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я – красивые слова сказать перед обществом нашим. И в этом нас будут обвинять, что и выборы, и прочее. Дело абсолютно не в выборах. Мы будем на сегодняшнем совещании говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это.
Но если объективно, хочу сказать, что мы живем не в вакууме. Мы видим, что происходит вокруг нас, наши люди, мы тем более. Видим, что происходит у наших соседей, наших братьев как на востоке, так и на западе. Часто говорим по-народному: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но и всего периода независимой Беларуси. Это так. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть. И благодаря в частности тому, что делаете вы – представители правоохранительных органов. Это главное.
Большой разговор с силовиками глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. По его результатам работа всей правоохранительной системы должна кардинально измениться в лучшую сторону. Будут устранены недостатки, которые выявили в ходе подготовки к этому совещанию.
Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ, где ему доложили о реализации государственных программ в этой области, перспективах развития, а также показали образцы техники специальной связи отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале 2018 года во время рабочей встречи во Дворце Независимости председатель КГБ Валерий Вакульчик доложил Президенту о функционировании правительственной связи. Дело в том, что оборудование для нее ранее закупалось за границей и свой срок оно уже выработало. Было принято решение разработать белорусские аналоги, и Александр Лукашенко дал поручение создать технику завтрашнего дня. В стране не было такого производства, но несколько предприятий объединили усилия и разработали уникальные образцы.
Они, к слову, оказались дешевле, чем импортные. И вот сегодня Президенту доложили о выполнении ранее данных поручений. В частности, о переходе от аналогового к цифровому оборудованию, о вводе в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования.
Главные критерии в ходе модернизации: защищенность, качество и надежность. Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему технологическому развитию и пообещал поддержку на государственном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь. Вы ее всегда получите, в приоритете получите. Я вас сориентирую – делать надежный, качественный продукт. Не можете – не делайте. А то у нас недавно Управление делами заказало в одной нашей фирме – изготовить целую систему. Деньги взяли, не сделали год, два, три. Провалили. Управление делами сейчас обижается и докладывает, что «они виноваты и не изготовили». А ты где был? Деньги платил, товар заказал. Прошло время – товара нет, а деньги использовали. Вот он виноват, и ты виноват. Зачем беретесь за то, что не можете. Ну а взяли, так сделайте. Он могли это сделать, но думали с рук сойдет.
Главе государства доложили о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрировали линейку средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе, защищенной мобильной телефонной связи. Разработчики применили современные решения и подходы. Вместо устаревших технологий белорусские специалисты создали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем 7 человек.
Кроме того, на базе микроавтобуса разработан еще один узел связи, уже следующего поколения. Его планируют принять на вооружение в 2020 году. Александр Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра во время недавнего доклада. Речь о слуховом и видеоконтроле.
Александр Лукашенко:
Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать – прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.
Показали Президенту также подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.