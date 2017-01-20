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Александр Лукашенко в послании лидеру КНР: мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения

20.01.2017 - 10:30

Сегодня – 25-лет исполняется с момента  установления белорусско-китайских дипломатических отношений. По этому случаю Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными посланиями.

Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный межпарламентский диалог.

Один из самых масштабных результатов сотрудничества  - строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Его уже называют жемчужиной экономического пояса Шелкового пути.

Как отметил Александр Лукашенко в послании лидеру КНР: «Мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения. Достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества».

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул: «Политическое взаимодоверие является прочным, мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран».

Товарооборот между странами за прошедшие 25 лет вырос почти в 100 раз. Наблюдается и эволюция экономических отношений. Если на начальном этапе речь шла лишь о торговле, то теперь в основе –   реализация крупных инвестиционных проектов.

Растёт кредитная поддержка со стороны Китая.

За последние годы количество прямых инвестиций  возросло в 13 раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в послании лидеру КНР: мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения

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