Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются
Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу. К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности.
На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Необходимо давать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще – зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы, как в политике, так и в экономике.
Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере. Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.
В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.
В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках Организации Объединенных Наций, других международных организаций – в Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.
70 загранучреждений интересы Беларуси представляют в 58 странах. На их долю приходится 96 % белорусского экспорта и 76 % иностранных инвестиций. Глава государства нацеливает дипломатическую службу на активную работу именно там, где нас ждут.
Александр Лукашенко: «Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями»
Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются
На совещании по внешнеполитической тематике глава государства высказался и об отношениях с нашими соседями, прежде всего с Польшей.
Свои геополитические амбиции официальная Варшава никогда не скрывала. Учитывая миролюбивый вектор внешнеполитического курса, Беларусь проявляла гибкость и понимание. Но это было воспринято как слабость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций.
Представьте, в июне они нам пели песни, приятные для слуха, и в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры, да и в политике вели другую игру, двойную игру.
Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции в Гродно. Брест, Гродно – известные события.
Обращаю внимание, что весь этот шабаш проходит в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны в стране, которая потеряла третью часть населения.
Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»
Сегодня Президент еще раз подчеркнул: у нас в стране людей не делят по национальностям. А все этнические поляки – это наши поляки, их родина – Беларусь.