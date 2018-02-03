﻿ Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси

03.02.2018 - 13:25

Новости Беларуси. В Беларуси изменен состав Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В него включены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Соответственно, из состава Совбеза вышли Александр Косинец, Сергей Гурулев, Леонид Мальцев – предыдущие руководители ведомств, преемники которых теперь входят в высший коллегиальный координационно-политический орган, определяющий важнейшие стратегии в области безопасности, военной политики, обеспечения защиты суверенитета, оборонного потенциала страны, её экологического состояния, прав и свобод граждан. Председателем Совета Безопасности является Президент Беларуси.

Александр Лукашенко включил новых руководителей ведомств в Совет безопасности

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новая баллистическая ракета от КНДР: Совбез ООН провел экстренное заседание
«Их усилия в области строительства межконтинентальных ракет – прямая угроза миру». КНДР запустила баллистическую ракету
В Германии угроза терактов накануне праздников остаётся высокой: жителей и гостей страны призывают быть внимательными
В Германии угроза терактов накануне праздников остаётся высокой: жителей и гостей страны призывают быть внимательными
В 2017 году количество преступлений в Беларуси снизилось на 8%
В 2017 году количество преступлений в Беларуси снизилось на 8%
Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере создана в Беларуси указом Президента
Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере создана в Беларуси указом Президента
Главная цель – не отпугнуть туристов: во Франции усиливают меры безопасности в связи с расстрелом людей в Лас-Вегасе
Главная цель – не отпугнуть туристов: во Франции усиливают меры безопасности в связи с расстрелом людей в Лас-Вегасе
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
От деятельности ОДКБ до оптимизации: итоги совещания у Президента по вопросам национальной безопасности
Александр Лукашенко провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности
Александр Лукашенко: «Человек в погонах контролирует обстановку вообще, ему до всего должно быть дело»
В Иерусалиме у входов на Храмовую гору вместо металлоискателей установят видеокамеры
В Иерусалиме у входов на Храмовую гору вместо металлоискателей установят видеокамеры
Все новости по теме Национальная безопасность
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru