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Александр Лукашенко вместе с православными Беларуси отмечает Рождество. Репортаж из Свято-Духового кафедрального собора

07.01.2018 - 20:10

Новости Беларуси. В ночь на 7 января миллионы христиан встретили один из главных праздников – Рождество Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Александр Лукашенко, по традиции, сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе зажег свечу.

Под сводами храма глава государства произнес теплые слова поздравления с праздником, а также поделился своим мнением о главном событии ушедшего года.

Анастасия Иванникова, СТВ:
Символ новой жизни. Праздник большой веры. Время милосердия и искренних надежд. Сегодня весь православный мир отмечает Рождество. В православных храмах, как никогда, многолюдно. Сюда идут целыми семьями, чтобы разделить радость праздника.

Рождество – праздник тихий, домашний, спокойный. А еще духовный. И объединяет он, без преувеличения, весь мир – 70 стран на всех континентах. Наиболее пышно праздновали в Вифлееме: около 140 тысяч туристов и паломников.

Но, конечно, в каждой стране традиции свои: в Грузии – шествие «Алило», на Украине – огромный Дидух, как символ Рождества, благотворительные обеды и колядки. Но объединяет всех покой, уют, а еще – радость от рождественского чуда – по библейским преданиям именно в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос.

Прихожане:


Для нас это большое счастье – для всех православных людей, потому что это надежда на будущее.

Пускай для каждой семьи это будет волшебный праздник.

Чтоб он нас оберегал, защищал и направлял.

По традиции, вместе со всеми Рождество отмечает и белорусский Президент. Александр Лукашенко приехал в Свято-Духов Кафедральный собор. Здесь собрались представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, прихожане. В такой праздничный день Президент напомнит об итогах года, а потом добавит: в 2018-м мы обязательно должны сделать шаг вперед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы прожили очень сложный год. Всеобщее событие этого года – что нам, как мы и мечтали, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на всё наше общество.

Жизнь у нас не прекрасна, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Вы знаете, особенность нынешнего момента заключается в том, что у нас для этого всё есть. По крайней мере, я попытаюсь сделать всё для того, чтобы на нашей земле люди жили хорошо.

Эти гости, которые к нам – в основном, россияне, наши братья – приезжают, чтобы они тоже чувствовали, что белорусы – это люди крепкие, живут здесь неплохо и готовы любого человека, любого гостя нашего с благодарностью принимать.

Уважаемые братья и сестры, дорогие друзья, священнослужители!». Большое вас спасибо за то, что вы делаете для нашего государства, для нашего народа. Соответственно, и народ вам отвечает миром и добром. Давайте это добро, этот мир будем беречь, как зеницу ока. С праздником вас! С Рождеством Христовым! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Ну и как в такой волшебный и праздничный день без подарков!? От Патриаршего экзарха всея Беларуси – икона «Спаситель». Ее митрополит привез из Иерусалима и освятил на Гробе Господнем.

Александр Лукашенко:
Это будет в моем доме хорошим подарком.

А вот в дар Белорусской православной церкви Александр Лукашенко передал икону Рождества Христова. Она написана в уникальной технике. Иконография близка Полоцкой фреске и традиционна для белорусской школы иконописи XII века.

Уже потом Александр Лукашенко зажег свечу у Минской иконы Божьей матери. По церковному преданию, ее автор – святой апостол и евангелист Лука. Долгие годы икона находилась в Византии, потом – в Киеве. А в 1500 году таинственным образом появилась в Минске.

Уже сейчас рождественская атмосфера царит в уютных домах. У православных закончился один из самых строгих постов. Самые близкие и родные собираются за праздничным столом, где не смолкают поздравления.

А еще, по традиции, Рождество считается началом Святок. А вот продолжаться они вплоть до Крещения.

Александр Лукашенко вместе с православными Беларуси отмечает Рождество. Репортаж из Свято-Духового кафедрального собора

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