Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»
Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях.
Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.
Главу государства интересовали важные нюансы – как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан? Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере.
Кроме того, обсуждали вопрос удобства использования новых документов. Это, к слову, о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет старый формат. Все вопросы предстоит тщательно отработать специалистам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мне докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершенствование ряда процедур, повысит защищенность от подделок. То, что мы толкаем развитие электронных услуг – хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий.
Поэтому я и решил, в силу определенных причин, рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект Указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов.
Есть большие сомнения. И не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого. Мне пришлось взять какой-то тайм-аут для того, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом.
Еще раз повторяю. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок.
Напомним, что ID-карта – это внутренний документ, удостоверяющий личность. Пластиковая карта с интегральной микросхемой будет содержать фото, личные данные, дату рождения, идентификационный номер, подпись.
А вот биометрический паспорт понадобится лишь для выезда за границу. В документ «вшиты» биометрические данные (в том числе и отпечатки пальцев) – это позволит облегчить прохождение границы и получение виз. При этом паспорта всех граждан Беларуси ныне действующего образца будут оставаться действительными до окончания срока их действия.
Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается на совещании у Александра Лукашенко
Новости Беларуси. Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается 25 января на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ.
Как сообщали ранее представители МВД, идентификационная карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.
Александр Лукашенко:
Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании.
В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить (читать далее).