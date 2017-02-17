Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Новости Беларуси. Президент Беларуси выразил соболезнования руководству Пакистана и гражданам этой страны в связи с гибелью людей в результате террористического акта в Сехване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси выразил соболезнования руководству Пакистана и гражданам этой страны в связи с гибелью людей в результате террористического акта в Сехване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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