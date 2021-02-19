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Александр Лукашенко: я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове», а это делать то, что останется в памяти

19.02.2021 - 16:54

Новости Беларуси. Национальный академический театр имени Янки Купалы не может быть потерян. Это достояние белорусского народа, и его работа будет обязательно восстановлена. Об этом 19 февраля заявил Президент во время посещения Купаловского, где посмотрел фрагмент репетиции легендарного спектакля «Павлинка».

Вы не против, если мы на вашу кухню посмотрим?
– Калі ласка.
– Не против, спасибо.

Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре

Глава государства пообщался с актерами после репетиции, поблагодарил купаловцев за то, что не позволили национальному театру исчезнуть, и заверил, что коллективу государство и впредь будет помогать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремился к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Вы тоже стали доброй даже не традицией, вы символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же Президент Беларуси. При всей любви к россиянам я Президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать.

Это я к чему говорю. Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Мы ни у кого и не должны просить. Это наше. Но мы миллиметра никому не отдадим.

Во время общения говорили о наболевшем во всех смыслах. Затронули и тему пандемии, и возможности выздоровления театра.

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Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля посещает Купаловский театр. Глава государства побывал на репетиции легендарной постановки «Павлинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Этот спектакль – визитная карточка. Обычно им открывают театральный сезон, но нынешний стал исключением. Прежняя труппа Купаловского театра оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась. Но в театре все же остались преданные искусству артисты, среди которых и народный артист СССР Геннадий Овсянников, у которого, к слову, сегодня день рождения, с чем Александр Лукашенко его и поздравил. Вокруг таких мастодонтов и сплотились молодые актеры, студенты Института культуры и Академии искусств.  

Глава государства пообщался с актерами после репетиции, поблагодарил купаловцев за то, что не позволили национальному театру исчезнуть, и заверил, что коллективу государство и впредь будет помогать.  