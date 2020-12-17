Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Клаудио Гуджеротти хорошо знаком и с Александром Лукашенко, и с нашей страной. До 2015 года он представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. Во время его нахождения на посту главы дипмиссии осенью 2015 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан.

Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Франциск – это народный человек. Это меня очень прельщает.

Клаудио Гуджеротти:

Он будет звонить сегодня вечером мне.

Александр Лукашенко:

Передайте ему самые теплые слова, поздравления с Новым годом и очень крепкого здоровья. Если заболеет, тоже пусть не переживает. Если что, так мы готовы принять его на лечение.

Клаудио Гуджеротти:

А скажу, передам.

Александр Лукашенко:

Мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники, поэтому болеть некогда, нам некогда болеть. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам. Это хороший знак. Есть о чем поговорить, у нас всегда много тем было. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть.

Клаудио Гуджеротти:

Но вы помните, что даже очень много получилось, слава Богу.

Александр Лукашенко:

Да. Но, к сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании надо вам снова в Беларусь возвращаться.

Клаудио Гуджеротти:

После Великобритании может быть и пенсия.

Беларусь всегда была привержена укреплению сотрудничества со Святым престолом. Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая в ноябре верительные грамоты нового апостольского нунция. Добавим, Римско-католическая церковь – вторая по количеству верующих конфессия в нашей стране.