Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Клаудио Гуджеротти хорошо знаком и с Александром Лукашенко, и с нашей страной. До 2015 года он представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. Во время его нахождения на посту главы дипмиссии осенью 2015 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан.
Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень рад, что его святейшество Папа Франциск направил вас сегодня в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Франциск – это народный человек. Это меня очень прельщает.
Клаудио Гуджеротти:
Он будет звонить сегодня вечером мне.
Александр Лукашенко:
Передайте ему самые теплые слова, поздравления с Новым годом и очень крепкого здоровья. Если заболеет, тоже пусть не переживает. Если что, так мы готовы принять его на лечение.
Клаудио Гуджеротти:
А скажу, передам.
Александр Лукашенко:
Мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники, поэтому болеть некогда, нам некогда болеть. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам. Это хороший знак. Есть о чем поговорить, у нас всегда много тем было. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть.
Клаудио Гуджеротти:
Но вы помните, что даже очень много получилось, слава Богу.
Александр Лукашенко:
Да. Но, к сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании надо вам снова в Беларусь возвращаться.
Клаудио Гуджеротти:
После Великобритании может быть и пенсия.
Беларусь всегда была привержена укреплению сотрудничества со Святым престолом. Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая в ноябре верительные грамоты нового апостольского нунция. Добавим, Римско-католическая церковь – вторая по количеству верующих конфессия в нашей стране.
Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Новости Беларуси. Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.