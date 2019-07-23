Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»
Новости Беларуси. Нынешняя страда в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей должны взять 9,5 млн тонн. Президент провел сегодня, 23 июля, селекторное совещание по уборочной кампании.
Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на 10 дней позже обычного. Значит, если позже началась уборка, ее следует завершить в течение двух недель – основную уборку, а за 20 дней мы однозначно должны закончить уборку.
Ставить задачу за две недели, думаю, это нереально, а 20 дней и выходить за сроки в 20 дней недопустимо. Это первая задача, которую я хотел бы довести до каждого исполнительно, прежде всего губернатора и министра.
Еще одна сложность работы по уборке зерновых – по времени накладываются на уборку второго укоса трав и массовый сев – подчеркиваю – пожнивных культур. Поэтому вторая задача, которую я хотел бы сегодня довести до всех, – это организовать работу так, чтобы мы могли (конечно, в приоритете) убрать зерновые, но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас, Господь не обделил) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, как вы говорите.
Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко. Поэтому прошу принять это к исполнению. Жесточайший контроль по льну и серьезный контроль по рапсу. Рапс – это высокодоходная культура, очень рентабельная.
Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким.
По данным на 23 июля, аграрии собрали более 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту Брестская область. Последней в жатву включилась Витебская – у нее самые низкие показатели. На данный момент зерновые и зернобобовые убраны уже на 22 % общей площади. Что касается урожайности, то в среднем в 2019 году она 32,5 центнера с гектара.
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Новости Беларуси. Страда в 2019 году в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам. С полей должны взять 9,5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел селекторное совещание по уборочной кампании.
Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.
Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»
Селектор – формат не новый. Такая форма общения с регионами позволяет оперативно решать возникающие вопросы и не отвлекать губернаторов в горячую пору. Особенность нынешней уборочной – большая ярусность. Это значит, что на одном поле посевы отличаются по степени созревания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны получить 8 миллионов 672 тысячи тонн зерновых, зернобобовых. Вы должны получить рапса 766,3 тысячи тонн. Вы должны получить льноволокна 52 тысячи 600 тонн, сахарной свеклы – около 5 миллионов тонн в этом году получить. Вы должны кукурузы на зерно получить 1 миллион 717 тысяч тонн, а не 1,5, как вы мне вчера сказали. А 2 миллиона – это то, к чему вы должны стремиться. Это ваш будет подвиг, губернаторов и министра сельского хозяйства. Картофеля – 1 миллион 100 тысяч – надо стремиться к этому. И овощи – около 600 тысяч тонн.
Вот ваши планы. В протокол поручений – и это должно быть на контроле прежде всего. Надо Комитету госконтроля, правительству отойти от этих докладов, которые вы мне тут прописали. Слушайте, там 95 % – приписки, что комбайны готовы – не готовы и прочее. Да это их дело, сколько комбайнов будет вовлечено в уборку урожая. Нам надо контролировать основное. И прежде всего – этот план.
Госзаказ, заготовки, качество где-то посмотреть – это главное. А мы ходим за ними по пятам и рассказываем им, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой. Да они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты, которые мы подняли сейчас, – в план и контролировать. Тогда мы спросим и с правительства, и с Комитета госконтроля, и с губернаторов, и руководителей предприятий и районов за сельское хозяйство. Поэтому выполнение плана, который определен, – закон.
На завершение уборочной глава государства отводит 20 дней. Параллельно стоит задача массово заниматься уборкой травянистых кормов. Из-за прошлогоднего неурожая в хозяйствах нет необходимого запаса – резерв нужно восполнить в текущем году. Это же касается и неприкосновенного запаса зерновых. К тому же, для уборки «подоспел» лен.
График работы напряженный, но иначе в эту пору нельзя. На совещании уделили внимание абсолютно всем нюансам: хранение техники, заготовка и сохранность кормов, обеспечение топливом. Все необходимые решения для устранения текущих недочетов приняты. Теперь дело за строгим соблюдением технологий и железной дисциплиной.
Отметим, на 23 июля собрано свыше 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах – Брестская область: там уже успели убрать больше 40 % площадей.