Александр Лукашенко: жить нам спокойно не дадут, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности
Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Независимости. 18 марта здесь обсуждали законодательные акты в сфере нацбезопасности и охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полтора месяца назад эту тему уже обсуждали. За это время в парламенте, Совбезе и других ведомствах подготовили десяток новых документов. Работали сразу две группы. Одна отвечала за проработку изменений в Уголовный кодекс, другая – за законодательство в сфере общественной безопасности. В ближайшее время результаты мы увидим в действии.
При этом Александр Лукашенко настаивает: обо всех изменениях граждане Беларуси должны быть тщательным образом проинформированы. Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности, но все же. Кроме того, обновленное законодательство должно не только реагировать на правонарушения, но и упреждать их. Здесь можно воспользоваться опытом соседей и учиться на опыте других. Ведь очевидно, что испытывать на прочность белорусское государство будут и впредь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мое требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их, если это нужно будет, об ужесточении тех или иных статей наших законов и законодательства в целом. Чтобы они знали, идя на какие-то действия, будут ли после этого предприняты соответствующие к ним санкции или нет. Законодательство должно не просто оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.
У нас есть хороший пример, я тоже часто об этом говорил, – Российская Федерация. Из увиденного в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации нацизма. Или как там они назвали это. Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом?
Как докладывают наши соответствующие оперативные работники, спецслужбы, жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности – от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования. Речь не должна идти только о закручивании, завинчивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления.
Глава государства подробно расспросил участников совещания о всех новшествах, уточнил в достаточной ли степени на уровне законодательства будет проработана защита конституционного строя.
Алексей Талай: Конституционная комиссия начинает работу, формируются площадки, где будут обсуждаться вопросы, предложения
Новости Беларуси. Предложения по обновлению Основного закона Беларуси вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть актуальные и полезные предложения должна Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нее вошли 36 человек: парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди которых немало представителей молодежи. Ее главная задача – аккумулировать предложения для новой редакции Конституции. Все инициативы будут тщательно изучены и внесены в проект, отвечающий современным тенденциям развития страны.
Алексей Талай, паралимпиец:
Комиссия начинает свою работу, активно формируются площадки, где будут обсуждаться те или иные вопросы, предложения. В том числе мы рады тому, что мы можем использовать свои собственные какие-то информационные площадки, социальные сети, где уже сегодня поступают определенные вопросы, предложения. Я лично готовлю свой собственный штаб как член Конституционной комиссии, где мои люди, мои партнеры, друзья, соратники будут обрабатывать эту информацию. Предложим этот текст сначала главе государства, собственно, после этого уже с ним ознакомится вся страна. Люди смогут прийти и выразить свою волю на референдуме. Это очень важно, я призываю всех.
Единый кейс необходимых конституционных изменений комиссия должна представить Президенту до 1 августа. Глава государства подчеркнул: работа комиссии должна быть гласной и открытой, а возможность участвовать в обсуждении должен получить каждый.