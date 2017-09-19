новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашено и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне

19.09.2017 - 21:45

Новости Беларуси. «Активная фаза» учения «Запад-2017» уже на финишной прямой. Планируется, что 20 сентября, в ключевой день маневров, за ними будет наблюдать Президент Беларуси.

Александр Лукашенко посетит общевойсковой полигон в Борисове.

Это крупнейший плацдарм в стране, где союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов и обороняться от натиска потенциального противника. Кроме главы государства, на полигон под Борисовом приедет министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
На полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации по отражению наступления условного противника и созданию условий к проведению контрнаступления

(с дальнейшей задачей разгрома противника и восстановления утраченного положения).

Учебно-боевые действия также пройдут на полигонах Лепельский и Осиповичский. Там военнослужащие Беларуси и России переходят в контратаку – завтра падет последний предполагаемый оплот экстремистов. Кстати, в ходе розыгрыша этого учебного эпизода на полях появится бронетранспортер «Кайман», флагман белорусского военпрома.

Александр Лукашено и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский
«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский
Персональная глупость или провокация: в сети появилось видео атаки ракет по зрителям во время учений на плацдарме «Лужский» в Ленинградской области
Персональная глупость или провокация: в сети появилось видео атаки ракет по зрителям во время учений на плацдарме «Лужский» в Ленинградской области
«Запад-2017»: взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне
«Запад-2017»: взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне
«Запад-2017»: 19 сентября отработают отражение ударов с воздуха
«Запад-2017»: 19 сентября отработают отражение ударов с воздуха
Завтра на полигоне «Домановский» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов с воздуха
Завтра на полигоне «Домановский» белорусские и российские военные будут отрабатывать отражение ударов средств воздушного нападения
Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом
Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом
Арт-терапия для военнослужащих, активные действия на земле и в воздухе: что интересного происходит сегодня на белорусских полигонах?:
Арт-терапия для военнослужащих, активные действия на земле и в воздухе: что интересного происходит на белорусских полигонах?
Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова: первые итоги учения «Запад-2017»
Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова: первые итоги учения «Запад-2017»
Все новости по теме Учения «Запад-2017», Военные учения, Беларусь-Россия, Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru