Александр Назаренко назначен и.о. начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира

Новости Беларуси. Кадровое назначение. Исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте стал Александр Назаренко. Об этом СТВ сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Новости Беларуси. Кадровое назначение. Исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте стал Александр Назаренко. Об этом СТВ сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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