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Александр Назаренко назначен и.о. начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира

03.05.2018 - 20:07

Новости Беларуси. Кадровое назначение. Исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте стал Александр Назаренко. Об этом СТВ сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: belta.by

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