Александр Солодуха получил звание заслуженного артиста Беларуси

Новости Беларуси. Долгожданное признание: почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Указ 10 января подписал глава государства. Свою карьеру артист начинал в Государственном концертном оркестре. Последние годы он успешно выступает сольно.
Творчество Александра Солодухи тесно связано и с нашим телеканалом – певец постоянный участник музыкальных проектов СТВ. В том числе и «Золотой коллекции белорусской песни», которая с аншлагами объехала в 2017 году всю страну.
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