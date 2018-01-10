Александр Солодуха получил звание заслуженного артиста Беларуси

Новости Беларуси. Долгожданное признание: почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ 10 января подписал глава государства. Свою карьеру артист начинал в Государственном концертном оркестре. Последние годы он успешно выступает сольно.

Творчество Александра Солодухи тесно связано и с нашим телеканалом – певец постоянный участник музыкальных проектов СТВ. В том числе и «Золотой коллекции белорусской песни», которая с аншлагами объехала в 2017 году всю страну.