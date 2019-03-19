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Александр Турчин: «В построении IT-страны сеть 5G просто необходима»

19.03.2019 - 16:53

Новости Беларуси. Один из ключевых вопросов развития ИКТ – внедрение в Беларуси технологии 5G. Это обеспечит более высокую скорость передачи данных и станет базой для развития индустриального интернета вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы в комплексе сегодня эти вопросы рассматривали. Это ускорение или завершение строительства сети 4G в нашей стране, и уже на базе этой сети – дальнейшее развитие и строительство сети 5G.

Мы понимаем, что в построении IT-страны, конечно, сеть 5G просто необходима. Учитывая, как быстро идет время, как все меняется, мы ставим себе очень напряженные задачи.

Сфера информационно-коммуникационных технологий – один из драйверов роста современной экономики. Этим и объясняется пристальное внимание. Обсуждали на совещании в том числе и возможность прихода на рынок высоких технологий инвесторов. Говорили также о вопросах ценовой политики. Прежде всего, речь идет о стоимости услуг для населения.

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