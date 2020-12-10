Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны

Президент Беларуси одобрил план применения региональной группировки войск

Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. Об этом журналистам рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович после доклада главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложения по актуализации плана главе государства представил министр обороны и начальник Генштаба. Существование региональной группировки войск, основу которой составляют Вооруженные Силы Беларуси, предусмотрено положениями документа о Союзном государстве. Такие силы необходимы для защиты границ на западном направлении. В России тоже есть соответствующие силы и средства, которые в случае экстренных ситуаций (вооруженного конфликта, военных действий) смогут вместе выступить в защиту интересов Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались о том, что нам надо осовременить с учетом ситуации на западных наших границах и в мире вообще и актуализировать материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил. Сегодня я хотел бы услышать о том, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, и сейчас руководство НАТО, оправдываясь, говорят, что нет-нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя. В связи с этим я хотел бы, чтобы вы мне доложили о переработанных планах применения этой вооруженной группировки, еще раз подчеркиваю, основой которого являются Вооруженные Силы Беларуси.

Такая же работа была проведена и в России. Александр Лукашенко отметил, что о ее результатах доложат лично Владимиру Путину. Следующий шаг – план применения региональной группировки войск будет вынесен на заседание Высшего государственного совета Союзного государства.