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Алексей Крутиков о команде Гродненской области: «И борьбой, и комбинациями своими они удивляют»

23.12.2017 - 18:47

Новости Беларуси. «Чижовка-Арена» 23 декабря принимала очередной матч XI Республиканского любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед вышли команда Президента и ледовая дружина Гродненской области.

Счет в игре был открыт уже на первых минутах. Шайбу в ворота соперников забросил нападающий команды Президента Алексей Крутиков. Гродненцам пришлось держать оборону, но перехватить инициативу им так и не удалось. Игроки команды главы государства активно атаковали ворота противника.

В результате матч закончился с результатом 11:6 в пользу ледовой дружины Президента.

На счету главы государства голевая передача. Настоящий накал борьбы отметили и сами хоккеисты, которые в эти дни готовятся к еще одному важному спортивному событию. В первых числах января стартует Рождественский турнир по хоккею.

Алексей Крутиков, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Многие ребята не играли вместе, поэтому сейчас сыгрываемся, готовимся к турниру. Все настроены только на победу. Гродненская команда играет, много мастеров в прошлом хоккее. Поэтому конечно и борьбой, и комбинациями своими они удивляют.

Сергей Головинов, нападающий хоккейной команды Гродненской области:
Конечно, получаем удовольствие. Кто нас еще с ребятами соберет, если не такие соревнования. У нас чисто любители, профессионалов совсем  мало осталось, поэтому играем по мере возможностей. Будем стараться играть.

Напоминаем, в этом сезоне состязания проходят в два этапа. Первый завершится в марте. К этому моменту семь команд – от каждой области и Минска и ледовая дружина Президента – проведут по одной встрече. Исходы круговых поединков определят четыре сильнейшие команды. По итогам плей-офф станут известны финалисты, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали.

Алексей Крутиков о команде Гродненской области: «И борьбой, и комбинациями своими они удивляют»

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