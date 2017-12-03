Алена Попова: Благодаря такой деятельности в ближайшем будущем мы прекратим, наконец, задавать вопрос: «Есть ли у нас фэшн-бизнес?»

Новости Беларуси. Лучших дизайнеров одежды чествовали 2 декабря в Минске. На вручение Национальной премии собрались около 100 гуру моды со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей награждали в 12 номинациях.

Среди них «Дизайнер аксессуаров», «Открытие года», «Новый талант», «Эко-бренд». Имена наших кутюрье уже известны в таких модных столицах как Париж, Милан и Нью-Йорк. Все большую популярность отечественные коллекции набирают и среди белорусов.

Алена Попова, эксперт моды:

Это колоссальный плюс процесса, который выращивает индустрию. Вероятно, благодаря вот такой деятельности в ближайшем будущем мы прекратим, наконец, задавать вопрос: «Есть ли у нас фэшн-бизнес? Или его нет?»

Швейным производством в Беларуси сегодня занимаются почти 2000 малых и средних предприятий.

Две трети из них ориентированы именно на создание одежды.