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Алкогольный рынок Беларуси: какие проблемы и как их решать?

20.12.2017 - 16:17

Новости Беларуси. Ряд серьезных проблем показал анализ ситуации на алкогольном рынке Беларуси. О состоянии отрасли говорили 20 декабря в Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходы в бюджет от оборота алкоголя в последние годы снижаются, а мощности по производству продукции используются менее чем наполовину.

Напомним, в 2015 году в стране был создан алкогольный холдинг, однако показатели его работы оказались далеки от запланированных. Еще одна проблема – несвоевременный расчет торговых организаций за поставленные напитки. Задолженность растет ежегодно. На данный момент она составляет около 50 миллионов рублей.

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Необходимо, во-первых, сделать программный документ, который будет четко регламентировать развитие отрасли. Также предлагается полностью исключить посреднические структуры в закупках, обеспечить нашу стеклопроизводящую отрасль, также есть возможность по увеличению экспорта нашей алкогольной продукции.

Предприятия отрасли выпускают около 25 миллионов декалитров алкоголя в год.

Производством такой продукции в Беларуси занимается 51 организация. В том числе и непрофильные организации. Анализ показал, что предприятия с государственной долей собственности уступают в эффективности частным структурам.

Алкогольный рынок Беларуси: какие проблемы и как их решать?

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