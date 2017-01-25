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Амбре такое, что не хочется подниматься: жители дома № 23 на улице Калиновского который год страдают от неприятного запаха в подъезде

25.01.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Когда подвал становится уборной.

На горячую линию СТВ обратились жители дома, которые страдают от постоянного неприятного запаха в подъезде. Подробнее в сюжете программы «Столичные подробности».

Амбре такое, что не хочется подниматься: жители дома № 23 на улице Калиновского который год страдают от неприятного запаха в подъезде

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