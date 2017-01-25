Амбре такое, что не хочется подниматься: жители дома № 23 на улице Калиновского который год страдают от неприятного запаха в подъезде

Новости Беларуси. Когда подвал становится уборной.
На горячую линию СТВ обратились жители дома, которые страдают от постоянного неприятного запаха в подъезде. Подробнее в сюжете программы «Столичные подробности».
Новости Беларуси. Когда подвал становится уборной.
На горячую линию СТВ обратились жители дома, которые страдают от постоянного неприятного запаха в подъезде. Подробнее в сюжете программы «Столичные подробности».
|Улучшение наблюдается месяца три: плюсы частных коммунальных услуг
|Уборка Минска: кто, когда и куда вывозит мусор?
|Как каждый день понемногу экономить на коммуналке
|Коммуналка станет меньше, если установить счетчики тепла
|ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
|Как пользоваться системой «ЕРИП» и вносить показания счетчиков воды с телефона
|Теперь с помощью системы ЕРИП можно передать показания счетчика воды для включения в следующий расчётный период
|Оплата ЖКХ через единую информационную систему: экономия времени и денег