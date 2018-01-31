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Американский футбол в Беларуси стал полупрофессиональным: как игроки АФК «Зубры» готовятся к Кубку Монте Кларка

31.01.2018 - 10:45

Новости Беларуси. Американскому футболу в Беларуси около четверти века, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Родоначальником этого вида на нашей земле был клуб «Зубры», но лишь в 2018 году команда попрощалась со статусом любителей. Почти месяц коллектив носит звание полупрофессионального.

Тренировки – пять раз в неделю, отныне все домашние дела для «зубров» остаются в стороне, практически каждый вечер они отдают любимому делу. С появлением статуса полупрофессионалов, энтузиазма и энергии у ребят лишь прибавилось.

Павел Довнар, главный тренер АФК «Зубры»:
В прошлом сезоне у нас было две тренировки. Так как клуб был любительский, довольно проблематично людей с разного рода видами деятельности, занятий собрать в одно время. Поэтому два раза для любительской команды – самое оптимальное получается.

Как и полагается в профессиональной среде, отныне игроков ждет и финансовое поощрение за старания. Костяк команды – основа из 20 человек будет получать спортивную стипендию, у остальных есть дополнительный стимул тянуться за лучшими.

Александр Кривонос, игрок АФК «Зубры»:
Очень сложно находить время, особенно когда стало пять тренировок в неделю. Наверное, это уже часть жизни, 12 лет в этом спорте. Тяжело уже представить жизнь без этого. Пробовал во время каникул пару недель не тренироваться – уже кажется, что чего-то не хватает. Надо пойти размять кости.

И самое главное, в новом сезоне «зубров» ждет почти профессиональный соревновательный сезон. Кубок Монте Кларка соберет в 2018 году ряд сильнейших команд из ближнего зарубежья, что наверняка заставит минчан попотеть для итоговой победы, но только в споре с сильнейшими закаляется настоящий характер. А этим ребятам целеустремленности и трудолюбия не занимать.

Американский футбол в Беларуси стал полупрофессиональным: как игроки АФК «Зубры» готовятся к Кубку Монте Кларка

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