﻿ Анастасия Маринина: «Наша задача – завлечь детей из виртуального в реальный мир спорта» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Анастасия Маринина: «Наша задача – завлечь детей из виртуального в реальный мир спорта»

21.11.2017 - 21:24

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Я недавно шёл на работу, обрадовался и удивился, увидев красочный билборд там, где наша национальная баскетбольная сборная, наши девчата. Плюс по городу стали появляться символы нашего баскетбола – это ведь тоже целенаправленная политика Федерации баскетбола?

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Сейчас дети с удовольствием занимаются хоккеем, баскетболом, но на компьютерах. Все это происходит дома. Наша задача всё-таки вовлечь их из виртуального в реальный мир спорта. И вот такие билборды: папа едет на машине, папа едет с семьёй либо мама едет за рулём, они увидели – «Гуляць у баскетбол – гэта крута». Сразу отдают ребёнка в секцию, и папа может прийти на матч. Чем хорош баскетбол? Можно прийти на матчи всей семьёй. Это совместная работ всех любителей не только баскетбола, но и здорового образа жизни.

Анастасия Маринина: «Наша задача – завлечь детей из виртуального в реальный мир спорта»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

https://pp.userapi.com/c841429/v841429509/3d725/QLmmozOjxq8.jpg
Беларусь в 2018 году примет Чемпионат мира по баскетболу среди девушек: где будут проходить соревнования и чего от них ждать
Баскетбол 3х3 в Беларуси. «Наши спортсмены готовы бороться»
Баскетбол 3х3 в Беларуси. «Наши спортсмены готовы бороться»
Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019
Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019
Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?
Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?
Баскетбол. Чего ждет от игры со сборной Турции главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова
Баскетбол. Чего ждет от игры со сборной Турции главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова
Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной
Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, как работается в сборной
Единая лига ВТБ. «Цмокi» на последних секундах проиграли «Автодору»
Единая лига ВТБ. «Цмокi» на последних секундах проиграли «Автодору»
"Неделя спорта" за 19.11.2017
"Неделя спорта" за 19.11.2017
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru