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Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы

21.04.2018 - 18:14

Новости Беларуси. Чиновники всех уровней присоединились к трудовому марафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, губернатор Минской области Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился в деревне Акинчицы – родине Якуба Коласа. Сегодня здесь появилась липовая аллея. Деревья будут украшать музей-усадьбу белорусского песняра. Кстати, как и описано в поэме «Новая земля».

Работы сегодня хватило каждому жителю. Наводили порядок на усадьбе Дунина-Марцинкевича в деревне Малая Лютинка, благоустраивали территории школ, больниц, городских парков.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Принимает участие порядка 382 тысяч человек, приятно, что из них где-то 56 тысяч, может 60, это пенсионеры, школьники, дети. Они вышли и активно принимают участие в субботнике.

Софья Мицкевич, экскурсовод мемориального музея-усадьбы Якуба Коласа «Акинчицы»:
Сюды прыязджаюць закаханыя, шлюб бяруць. А калі будуць ліпы цвісці, гэта ўвогуле будзе прыгажосць.

Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы

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