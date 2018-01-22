Анатолий Лаппо: Главное – не допустить ухудшения пограничной безопасности Республики Беларусь

Новости Беларуси. Решение на охрану госграницы в 2018 году утвердил 22 января Александр Лукашенко. Как отметил Президент, обстановка на рубежах Беларуси – приоритет государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой связи страна продолжит наращивать войсковую плотность, строить новые пограничные заставы и обеспечивать их современными средствами. Ведь защищая свою границу, Беларусь выполняет функции заслона для террористов, мигрантов, торговцев оружием и наркотиками на пути с Востока на Запад и с Запада на восток.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Границы, как и были раньше, так и сейчас, должны быть священны и неприкосновенны. Мы будем совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ, будем обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства. В ближайшее время обстановка на границе коренным образом вряд ли улучшится. Поэтому активными темпами следует продолжать оборудовать пограничные рубежи, создавать непосредственные нормальные условия для несения службы пограничниками, строить заставы, оснащать современными техническими средствами государственную границу. Мы немало сделали в процессе оптимизации за счет сокращения разного рода второстепенных функций и должностей и переноса центра тяжести на границу, усиление пограничного контингента.

Мы выделяем немало средств для охраны госграницы. Беларусь является островом безопасности сегодня уже на Евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, шарлатанам, преступным группировкам проникновению в Европу и обратно на Восток. Выполняем важную международную функцию здесь в Беларуси. Но, скажу откровенно, международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями.

В решении на охрану границы учтены особенности нынешней международной обстановки. Миграционный кризис и повышенная террористическая опасность в странах ЕС, а также растущий риск транзита оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ через территорию нашей страны. Для еще большей надежности белорусских рубежей пограничники планируют внедрять новые технологии, наращивать инфраструктуру, усовершенствовать систему мониторинга, и тщательнее работать с таможенными органами при пропуске физических лиц и транспортных средств.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В 2018 году Президентом определены задачи по приоритетному развитию пограничного ведомства. Это и укрепление безопасности границ на южном направлении, строительство новых комплексов инженерных сооружений, развитие инфраструктуры. Главное – не допустить ухудшения пограничной безопасности Республики Беларусь на наших рубежах.

Основные задачи пограничных служб останутся прежними: это борьба с проникновением на территорию экстремистов и незаконных мигрантов. А также остановить контрабандные грузы и наркотрафик. По итогам 2017 года задержано более 600 нарушителей границы, причем подавляющее большинство вне пунктов пропуска. Незаконно ввезенных материальных ценностей выявили на сумму около 8,5 миллионов рублей. Задержано около сотни килограммов наркотиков.

Напомним, под охраной пограничников находятся боле 2330 километров. На государственной границе находятся 82 пункта пропуска, в том числе на автодорогах, железнодорожных станциях, в аэропортах и даже в речных портах.