Андрей Большаков: «Участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением»

Новости Беларуси. В эти дни в усиленном режиме работает граница. Много зарубежных гостей приехали на континентальное первенство. В погранпереходах постарались создать максимально комфортные условия для болельщиков и участников Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть даже отдельные коридоры, а в помощь специалистам на службу заступили волонтеры. Обсуждать тему продолжим с гостем нашей студии – это начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Большаков.
Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Викторович, добрый день. Как организована работа таможни в эти дни, чтобы все проходило в штатном режиме без очередей?
Андрей Большаков, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
В пунктах пропуска усилены смены личным составом. Кроме того, таможенная операция совершается в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах, на которых имеется логотип, фотографии Европейских игр. Гости и участники пребывают в пункт пропуска. Без очереди въезжают в него, совершаются таможенные операции. Таможенные операции совершаются в обычном режиме.
Ольга Коршун:
Сколько это минут, секунд, часов?
Андрей Большаков:
До 10 минут гость пересекает границу.
Ольга Коршун:
То есть достаточно быстро?
Андрей Большаков:
Да.
Ольга Коршун:
А вы какую-то обратную связь наладили с гостями, участниками – теми, проходит через руки таможни? Как они оценивают вашу работу?
Андрей Большаков:
Оценивают достаточно положительно. Даже отдельные участники Европейских игр были удивлены быстрым таможенным оформлением и не хотели покидать пункт пропуска, потому что не осознавали, что таможенное оформление уже было завершено.
Ольга Коршун:
Они думали, что еще какие-то процедуры впереди, а на самом деле все уже было закончено?
Андрей Большаков:
Да.
Ольга Коршун:
В таможне специально ко II Европейским играм работает колл-центр. Есть звонки, кто-то обращается? С какими просьбами, вопросами?
Андрей Большаков:
Да. С 10 числа Государственным таможенным комитетом организован колл-центр. Кроме того, такие же колл-центры организованы в каждой таможне. По состоянию на сегодня можно констатировать, что колл-центр показал свою эффективность: уже больше 200 звонков поступило.
Также следует отметить, что Государственным таможенным комитетом организован ситуационно-аналитический штаб, в задачи которого входит взаимодействие с другими контролирующими органами, а также с фондом «Дирекции II Европейских игр». Здесь с положительной точки зрения стоит отметить, что данным штабом не пришлось воспользоваться. Все идет в обычном режиме, проблемные вопросы не возникают.
Ольга Коршун:
Это очень хорошо. А вы как-то взаимодействуете с коллегами из других стран, из которых к нам прибывают гости?
Андрей Большаков:
При подготовке к проведению II Европейских игр Государственный таможенный комитет заключил меморандумы со всеми государствами, с таможенными службами всех государств, с которыми граничит Республика Беларусь с целью организации взаимодействия в период проведения II Европейских игр. Основная задача данных меморандумов – организовать беспрепятственное и комфортное пересечение таможенной границы гостями и участниками наших Игр.
Ольга Коршун:
А есть уже какие-то нарушения?
Андрей Большаков:
Таможенные органы ежедневно выявляют административные правонарушения либо преступления, но среди гостей и болельщиков таких нарушений выявлено не было.
Новости Беларуси. Почувствовать себя участником II Европейских игр 27 июня мог любой желающий. На площади Независмости развернулась большая площадка для соревнований по легкой атлетике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для девушек – бег с парашютом. Парни бегали с тележками. Метание мяча. Прыжки в длину. И эксклюзив – беговой тренажер, который задаёт скорость, с которой пробежала марафон Ольга Мазуренок.
В общем, полное погружение в олимпийскую реальность. Для лучших – сувениры и подарки: термокружки, фирменные майки и брелки. И как бонус – селфи с самым популярным персонажем – Лесиком.
Александр Бут-Гусаим, сотрудник Белорусской федерации легкой атлетики:
Также у нас есть специальная площадка для детей, где они могут пометать специальное поролоновое копье и тоже приобщиться к легкой атлетике.