Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

Андрей Капский о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть»

15.02.2019 - 21:40

Новости Беларуси. 14 февраля борисовский БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гол в конце первого тайма забил Станислав Драгун. 

Андрей Капский, председатель правления ФК БАТЭ:
Они вышли и показали тот футбол, в который они умеют играть. Я считаю, что это заслуживает уважения.

Конечно, большое спасибо тем болельщикам, которые вчера аплодировали команде. Это самое бесценное мгновение и самая большая награда для ребят.

Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»

Противостояние продолжится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. К слову, 15 февраля борисовчане отправились в Великобританию, где будут готовится к ответному матчу.

«Это была победа всего белорусского футбола». Белорусское сообщество комментирует игру БАТЭ и «Арсенала»

Новости по теме

«Это была победа всего белорусского футбола». Белорусское сообщество комментирует игру БАТЭ и «Арсенала»

Станислав Драгун о победе БАТЭ над «Арсеналом»: «Приятно, что мы подарили праздник болельщикам»

В ожидании главного спортивного события. 14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»

«Чтобы я ощущал трепет – такого нету». Глеб накануне матча с «Арсеналом» в Борисове

Алексей Бага пошутил, сколько выдержит на холоде Александр Глеб

«Хочу эту тему немножко призакрыть». Бага высказался об уходе из команды Мирко Иванича

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»

14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»

‡агрузка...
Новости 24 часа

Российский центр с возможностями для белорусов. Александр Лукашенко посетил образовательный центр «Сириус»

День памяти воинов-интернационалистов. В Беларуси прошли митинги в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси

Владимир Мединский предложил, как можно развивать сотрудничество с Беларусью в культурной сфере

Александр Лукашенко о российских спортсменах: «Могли бы эти ребята выступать и за Беларусь»

«Подарок городу, жителям и туристам». «Белоруснефть» после реконструкции открывает автозаправку в Минске

Новости экономики за 15.02.2019

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля

Все новости