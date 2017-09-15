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Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

15.09.2017 - 14:17

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ещё раз сегодня подтвердили в правительстве. Здесь прошла встреча с участниками  конгресса промышленников и предпринимателей, который объединяет представителей более  20 стран.  В условиях жёсткой конкуренции за финансы и технологии Беларусь постоянно улучшает инвестиционный климат  и условия  для  развития производств. Премьер министр назвал и проекты, которые уже  громко заявили о себе: Парк высокий технологий и индустриальная зона «Великий камень».

Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

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