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Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве

21.04.2018 - 15:42

Новости Беларуси. Деловые костюмы на рабочие сменили и сотрудники Аппарата Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Правительства сегодня вместе со своими заместителями высаживает деревья в Акинчицком лесничестве в Столбцовском районе. Участок, где трудится руководство Правительства, был вырублен из-за жука короеда.

На этом месте появились сосны и березы. Участие в посадке леса в день субботника для Аппарата Совмина уже стало традицией. Как отметил премьер, работа на свежем воздухе особенно полезна тем, кто чаще работает в кабинетах.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Для нашей страны лес – это важнейший сырьевой ресурс, один из немногих, которым мы обладаем. Важно, чтобы его не только использовали, но и постоянно возобновляли. Плоды этого труда будут заметны через пару лет, воспользоваться же этими результатами смогут уже наши дети, внуки. Это очень хорошо. То, чем пользуемся мы сегодня, тоже было сделано нашими отцами и дедами.

Сотрудники Аппарата Совмина участвуют в посадке леса

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