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Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»

07.02.2018 - 22:26

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия должны провести лучший Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 7 февраля заявил премьер-министр Беларуси на встрече со своим латвийским коллегой. Две страны активно готовятся к соревнованиям. Игры пройдут в Минске и Риге. Проведение такого турнира активизирует и туристические потоки между странами.

Этот визит премьер-министра Латвии в нашу страну стал первым за последние 9 лет. Политический диалог в основе экономического взаимодействия. Уже в 2017 году после спада оживилась совместная торговля.

А в будущем латвийских бизнесменов могут заинтересовать возможности Парка высоких технологий и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». И здесь уже Латвия готова оптимизировать транзит белорусских товаров и нефтепродуктов через свои порты.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы договорились о всесторонней поддержке совместного белорусско-латвийского проекта, ориентированного как на рынки Европейского и Евразийского союза, так и на реализацию китайской инициативы «Новый Шелковый путь». Мы ценим заинтересованную сбалансированную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, а также отмечаем взвешенный и прагматичный подход в отношении реализации проекта ­– строительства атомной электростанции.

Марис Кучинскис, премьер-министр Латвийской Республики: 
Многие латвийские предприятия интересуют белорусские компании. В то же время мы открыты для белорусских инвестиций в Латвию. Особенно следует отметить соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты. Необходимо уделить особое внимание, чтобы на Островецкой АЭС были соблюдены все соответствующие международные требования безопасности.

Основой для проведения переговоров по ядерной безопасности станет соглашение в этой сфере, которое подписали 7 февраля Беларусь и Латвия. Всего стороны заключили шесть договоров о взаимодействии в разных сферах – от экономики до спорта. Премьер Латвии также встретился с белорусскими парламентариями. Здесь стороны подтвердили курс на взаимное сотрудничество.

Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с ЕС»

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