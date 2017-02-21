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Андрей Кобяков о зарплате в 1000 рублей: деньги должны быть заработаны

21.02.2017 - 21:00

Новости Беларуси. Тысяча рублей средней зарплаты по стране – цель для правительства на 2017 год. 21 февраля в правительстве говорили о том, как обеспечить рост доходов белорусов, а также обсудили итоги работы экономики за январь.

По словам премьер-министра, обеспечено стабильная работа внутреннего валютного рынка.

Одновременно сохранена привлекательность рублевых депозитов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Что касается итогов первого квартала, полагаю, что мы не имеем права не обеспечить установленного прогнозом задания. Результат должен быть минимум на уровне 2016 года. При выполнении задачи по выходу к концу года на 1000 рублей средней заработанной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны.

Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда.

Да, задача крайне сложная. Решение – через наращивание экспорта и сокращение затрат, создание новых рабочих мест новых предприятий, развитие предпринимательства.

В бюджетной сфере рост зарплаты за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов.

Ввиду снижения процентной ставки стали доступнее кредиты для населения и организаций.

Перед строителями поставлена задача увеличить экспорт строительных услуг.

Министерству антимонопольного регулирования необходимо обеспечить увеличение объемов розничной торговли за счет белорусских, а не импортных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Андрей Кобяков о зарплате в 1000 рублей: деньги должны быть заработаны

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