Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле
Новости Беларуси. Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время дискуссии в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Палате представителей 3 декабря обсудили некоторые вопросы, связанные с законодательным регулированием в области СМИ.
Сейчас в информационном поле Беларуси работает более тысячи Telegram-каналов, в день публикуется порядка 100 тысяч сообщений, многие из которых оказываются, как выясняется, фейками. Распространением недостоверной или искаженной информации грешат в том числе и якобы независимые СМИ, которые стали активными участниками затянувшейся информационной войны. Назрела необходимость принять решения на законодательном уровне, чтобы создать эффективный механизм реагирования на уровне государства. Главная задача – обеспечение информационной безопасности страны и защита ее информационного суверенитета.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон «О средствах массовой информации» принимался в 2008 году. Достаточно актуальные изменения 2015 года, 2018 года. Вместе с тем это законодательство, как никакое другое, подвижное, потому что развиваются технологии, рождаются новые платформы, возникают конкретные ситуации, как мы видим на примере такого массированного информационного влияния, атаки на нашу страну. Конечно, сегодня актуальность – посмотреть, что мы имеем, где у нас законодательные бреши.
Геннадий Давыдько: в США, в Европе гораздо жёстче зачищается информационное пространство
Новости Беларуси. В Палате представителей 3 декабря обсудили некоторые вопросы, связанные с законодательным регулированием в области СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в информационном поле Беларуси работает более тысячи Telegram-каналов, в день публикуется порядка 100 тысяч сообщений, многие из которых оказываются, как выясняется, фейками. Распространением недостоверной или искаженной информации грешат в том числе и якобы независимые СМИ, которые стали активными участниками затянувшейся информационной войны. Назрела необходимость принять решения на законодательном уровне, чтобы создать эффективный механизм реагирования на уровне государства.
Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле
Геннадий Давыдько, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы попытаемся даже мировую практику использовать, которая существует в самых, по мнению многих, передовых странах. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе гораздо жестче зачищается информационное пространство. Но речь идет не о зачистке, речь идет все-таки в первую очередь о попытке найти консенсус, попытке договориться, потому что мы должны работать на единение народа.
Ложь в сети стала угрозой для многих стран, если не всего мира. Парламентарии вместе с Министерством информации и руководителями ведущих СМИ страны изучают международный опыт. В Германии, к примеру, установлены высокие штрафы за фейки, в Великобритании принята так называемая «Белая книга» – проект устанавливает ответственность медиа за информационный контент.