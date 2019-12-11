Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»
Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдвижение на пост председателей Постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации нашего диалога с парламентскими структурами по всему миру. У нас иного интересных стратегических инициатив, которые реально необходимы международному сообществу в современных условиях. Надо, чтобы голос Беларуси был услышан.
Отметим, что профильных комиссий в Палате представителей 14. Они охватывают все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы.
«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий
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«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии сформировали профильные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбрали их председателей.
Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»
В выступлениях депутаты, претендовавшие на кресло куратора направления, расставили акценты будущей работы.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть определенные стратегические задачи в совершенствовании законодательства и дальнейшем развитии нашей национальной правовой базы. Конечно, они соответствуют и мировым трендам. Естественно, у нас есть запросы наших простых граждан. То есть это очень разносторонняя деятельность.