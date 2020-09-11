Андрей Савиных: резолюция Сейма Литвы – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси
Новости Беларуси. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси – бесцеремонная попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. Такое мнение 11 сентября высказал журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литовской Республики от 10 сентября – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Она свидетельствует о несуразности усилий в литовской стороне, в желании придать дополнительный вес и значимость своей политической позиции. Литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и элементарной парламентской этики. Кроме того, их действия ставят под сомнение и дискредитируют все предложения о внешнем посредничестве, показывая их реальный, а не декларативный смысл.
Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской
Премьер-министр Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Светлану Тихановскую на встречу Вышеградской четверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, Польша пригласила Тихановскую на встречу Вышеградской группы, не посоветовавшись с партнерами. Теперь Варшава, получив отказ, пытается найти варианты, чтобы переубедить чешского премьера. К слову, позицию республики поддержали коллеги из Словакии.
Экс-кандидат в президенты Тихановская накануне вечером вернулась в Литву.