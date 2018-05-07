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Андрей Шорец: Я уверен, что городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района

07.05.2018 - 21:29

Новости Беларуси. Минский городской Дворец культуры 7 мая открыли в Лошице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была его первая больше, чем за полвека масштабная реконструкция. Фасад обновлённого здания украшает национальный орнамент.

А внутри комфортные и просторные зрительские залы, собственный хореографический класс. Большое открытие здесь отметили не менее феерическим праздничным концертом с посвящением Дню Великой Победы.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
У города появился городской Дворец культуры с современными залами, с возможностью заниматься детям и по интересам. Здесь несколько кружков будет. Я уверен, что городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района, но и на базе него будут приходить знаковые городские мероприятия.

В отремонтированном дворце культуры будут проходить различные концерты, рок- и джазовые фестивали, выступления клубов исторической реконструкции. Задумываются здесь и над созданием собственного современного балета.

Андрей Шорец: Я уверен, что городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района

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