Анна Гуськова: я сделала максимум, всё, что можно было, и я очень довольна своими прыжками
Новости Беларуси. В Раубичах несколько часов назад завершился пятый этап Кубка мира по фристайлу. Для Беларуси эти соревнования стали традиционными. На этот раз к нам в гости пожаловали спортсмены из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родной склон на этапе Кубка мира белорусам медалей не принес. Наши лыжные акробаты остановились в шаге у пьедестала. А вот в синхронных прыжках наши земляки оказались куда успешнее. Лучшими среди мужчин стала пара Павел Дик и Станислав Гладченко, второе место также занял наш дуэт Максим Густик и Андрей Кузьмин. У девушек победу праздновали белоруски Анна Гуськова и Анна Деруго.
Анна Деруго, победительница в синхронных прыжках на этапе Кубка мира:
Мы выступаем первый раз. Мне лично очень понравилось. Прыжок был очень синхронный, и было все классно.
Анна Гуськова, победительница в синхронных прыжках на этапе Кубка мира:
Конечно, вчера на Кубке мира я сделала максимум, все, что можно было, и я очень довольна своими прыжками и местом в целом. А сегодня мне очень понравилось, что все-таки синхрон – более зрелищный вид спорта. И мы с этим прекрасно справились.
Впереди у фристайлистов еще два этапа Кубка мира, следующий из которых пройдет 6 февраля в американском Дир-Вэлли.
Смогла покинуть склон только с помощью медиков. Что произошло с Анастасией Андрияновой в Раубичах?
Новости Беларуси. В Раубичах продолжаются международные соревнования по фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 января в программе синхронные прыжки.
Беларуси такого рода турниры организовывать не впервой. На этот раз были выполнены все требования, прежде всего с учетом пандемии коронавируса.
В спортивном комплексе находится Наталья Федорцова, которая поделась подробностями.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Мы находимся в Раубичах, где сегодня проходит очень интересная дисциплина – синхронные прыжки. Дисциплина, к сожалению, не входит в программу ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира. Но она очень эффектная и очень красивая. Тут принимают участие в одном прыжке сразу два спортсмена, и очень важно сделать все красиво, очень четко и одновременно выполнить один и тот же прыжок. К сожалению, топовые спортсмены отказываются от участия в этих соревнованиях, поскольку каждый прыжок для фристайлиста – это риск получить травму. И поскольку соревнования не являются рейтинговыми, не идут никуда в зачет, лучше себя поберечь. Но вместе с тем, кто не особо горит желанием бороться за медали на чемпионатах мира или на Олимпиаде, с удовольствием принимают участие. Поэтому сегодня у нас здесь 11 пар: пять женских, шесть мужских. И причем очень много международных пар. Спортсмены до последнего не знают, с кем они будут выполнять прыжок, и поэтому очень интересно посмотреть не только за эффектностью исполнения вот этого элемента, но еще и за тем, как взаимодействуют спортсмены, условно говоря, разговаривая на разных языках.
Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне
Все белорусы, кто мог принять участие в синхронных прыжках, все здесь, все в Раубичах. К сожалению, есть одна очень нехорошая новость – наша Анастасия Андриянова, которая выполняла квалификацию вместе с Аллой Цупер, получила травму. Какое повреждение, мы пока не знаем. Но девушка смогла покинуть склон только с помощью медиков. Надеемся, что с нашей спортсменкой все хорошо, девушка молодая, еще успеет восстановиться.
Можно сказать, что на этом этап Кубка мира и вообще международные соревнования в Беларуси заканчиваются. Дальше у наших спортсменов остались шестой и седьмой этапы Кубков мира. Шестой этап пройдет в американском Дир-Вэлли уже 6 февраля.