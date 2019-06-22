Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Новости Беларуси. Стартовали II Европейские игры. Международная команда сделала всё, чтобы в сердцах тысяч зрителей поселилось торжество мира, спорта и единения. Как подчеркнул Президент Беларуси в приветственном слове, обращаясь ко всем, кто собрался на олимпийском стадионе «Динамо», – быть у истоков создания Европейских игр – честь для нашей страны.
Самая длинная ночь лета, не спит Минск – на ближайшие 10 дней спортивная столица Европы, а вместе с ней весь континент. К происходящему на легендарном стадионе «Динамо» у экранов и мониторов прикованы сотни тысяч взглядов поклонников честной игры, яркой борьбы и грандиозного шоу.
Яркая, масштабная, трогательная и с первых кадров и аккордов очень белорусская церемония открытия II Европейских игр.
Ощутить себя в полной мере на земле под белыми крыльями, попытаться погладить зубра или отыскать цветок папоротника в тот вечер можно было прямо на стадионе.
В стране, где успешно создают высокие технологии, дополненная реальность ожидаемо стала фишкой церемонии открытия главного спортивного события Европейского континента.
Атмосфера единства не делила по национальностям и рангам: абсолютно все говорили и даже пели на одном языке. Слова гимна Беларуси в знак уважения звучали даже из уст зарубежных гостей.
4000 атлетов из 50 стран мира. Каждого из них как своего поддерживали в шесть раз больше зрителей.
Детали церемонии открытия до последнего момента держали в строжайшем секретере. Известно было разве только то, что музыкальное сопровождение будет классическим. Восхитительный голос диапазоном в пять октав Димаша Кудайбергена в полной мере отражал разные эпизоды шоу.
А оперная дива Анна Нетребко под аккомпанемент Игоря Крутого подарила зрителям с десяток минут своего незабываемого голоса.
В основе красочного шоу – история Беларуси, которой мы безусловно гордимся. Древнейшие языческие традиции, наши военные подвиги, архитектура, искусства и, конечно, люди – те благодаря кому, Беларусь знают во всем мире. Ефросинья Полоцкая, Сапега, Шагал, Купала, Колос, Алферов, Елизарьев.
Белорусы в эти минуты гордились, а гости любовались и вдохновлялись нашей культурой. Глава Европейских олимпийских комитетов обратился к зрителям по-белорусски.
Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Шаноўнае спадарства, дарагія беларускім сябры! Шчыра вітаю вас на цэрэмоніі адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў у Мінску – сталіцы Рэспублікі Беларусь (Подробнее – в видеоматериале).
Эмоции того вечера вместе со всеми разделяли и высокие гости. В преддверие церемония открытия в Минск приехали главы Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Чечни, премьер-министр России, а также высшие должностные лица других государств и организаций, дипломаты. Каждый из них поддерживал своих атлетов.
И конечно, вместе с белорусами и гостями торжественную церемонию разделил и наш Президент.
Александр Лукашенко: «Давайте через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы»
Кульминацией церемонии с олимпийским размахом стало традиционное для глобальных спортивных событий зажжение огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, «Пламя мира» полтора месяца путешествовало по континенту.
Накануне в чашу стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет. Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок – они же и зажгли огонь II Европейских игр.
Лейтмотив церемонии – «когда цветет папоротник». Прошлым вечером оказалось, что цветок, приносящий удачу и счастье, искрится не только в купальскую ночь.
Алёна Сырова, СТВ:
Эмоции от открытия II Европейских игр объединили 25 тысяч зрителей на минском стадионе «Динамо». Шоу «Когда цветет папоротник» вписано яркой страницей в историю Беларуси и мирового спорта.
Такие браслеты во время церемонии открытия были на запястьях у зрителей. Те самые огоньки, которые создавали неповторимый уют на трибунах и звездную телекартинку, уже после окончания церемонии магии не утратили, став еще одним напоминанием о принадлежности к большому спортивному событию.
Новости Беларуси. Белорусские медалисты II Европейских игр помогут спортивным школам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжается уже ставший традиционным проект «Олимпийский путь». Это совместная масштабная акция Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта.
Право выбрать учебное заведение, на счет которого будут перечислены деньги, призеры получили еще в 2012 году в дни Олимпиады в Лондоне. Продолжили традицию победители Сочи – 2014 и Пхёнчхана – 2018. За это время материальная помощь была оказана 25 спортивным школам (некоторым – не один раз) на сумму примерно в 240 тыс. долларов.
Для призеров II Европейских игр условия проекта несколько поменялись. Чтобы помочь будущим звездам спорта, необходимо завоевать медаль в олимпийском виде, а также установить личный рекорд или достигнуть лучшего результата в карьере. Каждый чемпион и призер сможет выбрать школу или училище, которой Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную помощь. Сумма зависит от места на пьедестале. Чемпион юным спортсменам перечислит 15 тысяч рублей, за второе место полагается 10 тысяч, обладатель «бронзы» – 7,5 тысячи.