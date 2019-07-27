Антитабачный декрет в Беларуси: где теперь нельзя курить?
Новости Беларуси. Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Новации документа направлены прежде всего на снижение доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жидкость для них в торговых точках нельзя будет выкладывать в открытые витрины, а в крупных магазинах для продажи обязаны создать специальные отделы. Подобное правило уже действует для обычных сигарет.
Документ также определяет список запрещенных для курения мест. К таким отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, поезда и автомобили, если в них перевозят детей до 14 лет.
Декрет содержит и ряд других требований. Принятые меры призваны улучшить ситуацию с курением в стране.
Измерят давление и проконсультируют: на БелЖД проходит антитабачная акция
Новости Беларуси. Антитабачная акция пройдёт на минском железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры смогут измерить артериальное давление, получить индивидуальную консультацию у врача, психолога, взять информационно-образовательные материалы по формированию здорового образа жизни.
Медики напомнят пассажирам о болезнях и рисках для здоровья, которыми курящие подвергают себя и окружающих. Таким образом Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без табака, который отмечают 31 мая.