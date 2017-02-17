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Антитеррористический комплекс и огнестойкая пропитка: форум «Наука молодежи – будущее Беларуси»

17.02.2017 - 23:48

Новости Беларуси. В Год науки с новыми идеями. Форум под названием «Наука молодежи – будущее Беларуси» удивил почетных гостей. Молодым ученым пришлось зажигать в прямом смысле слова. Правда для того, чтобы показать, как их инновационные пропитки для тканей противостоят огню.

Среди проектов есть и антитеррористический комплекс,

который поможет в случае угрозы взрыва предотвратить или снизить ущерб для здоровья людей.

А также 3D-принтер с каркасом из старых парт.

Заинтересовал и портативный металоисткатель – изобретение 16-летнего Евгения. Он значительно меньше по размеру уже существующих аналогов и сможет помогать решать задачи с ювелирной точностью.

Евгений Шаповал, студент Минского городского колледжа электроники:
Была разработана своя технология, очень простая и быстрая по сравнению с другими аналогами. В итоге у нас получился маленький и удобный робот на универсальной плате.

Среди проектов были и автоматы для продажи билетов и прокладывания маршрутов пассажирского транспорта, которые смогут заменить киоски Минсктранса. Вниманием молодые умы не обделили и людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специальные приспособления для развития мелкой моторики для детей и взрослых будут актуальны для людей с диагнозом ДЦП.

Антитеррористический комплекс и огнестойкая пропитка: форум «Наука молодежи – будущее Беларуси»

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