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Антон Дроздовский, который едва ли не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой

15.11.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Реабилитация прошла успешно. 9-ти летнего Антона Дроздовского, который в конце октября Чуть не утонул в Свислочи, сегодня выписали из больницы.

Две недели школьник провел в реанимации и еще неделю в кардиологическом отделении. Сейчас пострадавшие полностью восстановил силы и уже готов вернуться в школу. Перед выписку ребёнка ещё раз обследовали врачи, сообщили в программе «Столичный подробности» на СТВ.

Ирина Строгая, заведующий педиатрическим отделением № 2 для кардиологических больных 2-ой Городской детской клинической больницы:  
Он был доставлен бригадой скорой помощи после состояния клинической смерти – без сознания, фактически без дыхания. На сегодня это полноценный ребёнок, у которого стабильные показатели – нормальное давление, пульс и дыхание. Он ведёт обычный образ жизни. 

Ирина Дроздовская, мама:
Хочу поблагодарит медицинский персонал. Большое вам спасибо. Большое спасибо мальчику Виталику, который спас. Я думаю, Антон придёт в себя, мы встретимся на нейтральной территории, чтобы поблагодарить от себя. 

Напомню, Антона Дроздовского спас случайный прохожий – 15-летний лицеист Виталий Титов. Его имя теперь знает вся страна. Храбрый спаситель также навестил пострадавшего.

История спасения ребенка – здесь

Антон Дроздовский, который едва ли не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой

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