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Антон Кушнир может пропустить домашний этап Кубка мира по фристайлу

14.02.2017 - 10:04

Новости Беларуси. Антон Кушнир успешно опробовал олимпийский склон, однако на этом сезон для него может быть завершен. Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Пхенчхане принес нашему спортсмену победу, однако изначально выступление Антона в Корее было под вопросом.

Кушнир выступал на обезболивающих препаратах, но даже это не помешало ему стать лучшим на этапе.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу (Сочи-2014):
Как показывает практика, не всегда у нас все благосклонно на Олимпийских играх проходит после этого. Поэтому я, если брать корейский старт, не сильно какие-то золотые горы рисую после этого всего. Тут понимаешь, что все бывает по-разному.

Главный старт, разумеется, ждет фристайлистов лишь через год, и сейчас форсировать подготовку и рисковать здоровьем на финише сезона сам спортсмен и тренерский штаб не намерены.

Возможно, Кушнир пропустит и домашний этап Кубка мира.

Остальная сборная планомерно готовится выступить перед родными трибунами, а завершат кубковую программу ночные соревнования в Москве. Точку же в предолимпийском сезоне должно поставить планетарное первенство в Сьерра-Неваде. В 2016 году испанский старт был сорван из-за погоды.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Даже не представляю, какие там условия для соревнований и какой уровень будет проведения этих соревнований. Потому что больше, чем Кубки Европы они еще не проводили, и где-то давно-давно. Сейчас даже не знаю, на каком уровне там подготовка и трассы, и акробатических склонов. Так что будем во многом с листа там выступать.

На Чемпионате мира тренерский штаб планирует выступление Александры Романовской, Антона Кушнира, Максима Густика и Тимофея Гладченко.

Есть шанс проявить себя у Артема Башлакова, если он справится с тройным сальто. К слову, этот элемент в исполнении нашей Саши Романовской может быть выполнен уже на минском этапе Кубка мира. Он пройдет в Раубичах 25 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Кушнир может пропустить домашний этап Кубка мира по фристайлу

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