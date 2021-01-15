Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета
Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целые сутки почивший владыка находится в Свято-Духовом кафедральном Соборе в Минске. Утром 14 января проститься с экзархом приехал глава государства. Президент называл митрополита Филарета одним из самых авторитетных иерархов в православном мире и очень тепло относился к нему при жизни.
Телеграммы со словами скорби пришли от Патриарха Кирилла, блаженнейшего митрополита Онуфрия. Сегодня в храме рядом с телом митрополита Филарета непременно белые розы – при жизни это были любимые цветы владыки.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Рождественские праздники – время радости, величаний и особого колокольного звона. Короткого благовеста – долгого трезвона. Но сегодня звучит перебор, Беларусь прощается с возлюбленным архипастырем.
Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком
Духовенство в белом облачении. Это богослужебный цвет рождественских служб, но в то же время по церковным канонам в этих же рясах служат панихиду.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Интеллигентность человека проявляется в том, что носитель интеллигентности стесняется своих образований. Он стесняется своего превосходства, своих знаний, чтобы разговаривать со всеми на равных. Он никогда не выпячивал свои достоинства. Вот так было с владыкой, он всегда говорил: «Я простой монах».
Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом
Главный храм страны напоминает оранжерею. Почивший архипастырь любил белые розы. Именно такой букет к гробу митрополита Филарета принес глава государства.
Митрополита Филарета Александр Лукашенко хорошо знал лично и дружил с почетным экзархом. Кадры, где главы государства и белорусской православной церкви зажигают свечи в сакральных для белорусов местах и во время знаковых для страны событий – достояние истории. Сегодня Президент поставил заупокойную свечу в память о митрополите Филарете у Минской иконы Богородицы.
За что родственники митрополита Филарета благодарили Александра Лукашенко?
Владыка – русский по национальности – стал настоящим белорусом. Сегодня на отпевании присутствовали родственники архипастыря. Они благодарны Беларуси.
В миру Кирилл Вахромеев из семьи московских музыкантов, а их род из потомственных ярославских купцов. Церковный дипломат и даже депутат Верховного Совета. Многое удалось сделать благодаря харизме митрополита Филарета. Он никогда не жаловался, не унывал духом. Сегодня о скорби напоминают черные ленточки на свечах и особый чин службы.
В главном соборе страны весь сонм священноначалия страны. Многих епископов и священников митрополит Филарет лично благословил на путь к Богу и всегда поддерживал.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
У Владыки митрополита были удивительные качества. Он был для нас и отцом, и воспитателем, и педагогом, и другом. Он учил нас всему, вплоть до того, в какой руке нужно держать вилку, ложку, столовому этикету, как нужно общаться с людьми. Он говорил нам, что священник должен быть высокоразвитым интеллигентным человеком: «Вы должны уметь общаться со всеми».
В образцово-показательной атеистической Беларуси, как родник, пробилась духовная жизнь. Эту ношу взвалил на себя владыка. Строительство храмов, созидание монастырей – воссоздание духовного образования Беларуси было тяжким, но не самым сложным делом. Отец Белорусского Экзархата всегда стремился стать отцом белорусской паствы.
Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»
В регалиях, наградах светских и церковных можно запутаться. Но, невзирая на чины и заслуги, митрополит умел любить и первого, и последнего. Одним словом – владыка Филарет.
«Удивительный человек, который всех любил и все его любили». Беларусь прощается с митрополитом Филаретом
Один из рождественских гимнов звучит: «Придите, поклонимся Господу». Возлюбленный архипастырь Филарет отправился навечно. А тело, как и завещано, будет погребено с братией Жировичской обители.
Евгений Пустовой:
Возлюбленный архипастырь шел на встречу к белорусам долгие десятилетия, а сегодня мы пришли попрощаться с владыкой Филаретом. Двери главного собора Беларуси открыты почти сутки, но от этого вереница людей не кончается. Именно так провожают доброго пастыря и настоящего героя Беларуси.
Это народная любовь. Поэтому по решению митрополита Вениамина до конца вечернего богослужения владыка Филарет останется в Свято-Духовом кафедральном соборе, откуда его зычный бас взывал Беларусь к Богу.
На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский
Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», – написал Горин на своей странице в Facebook.
По информации РИА Новости, в конце декабря 2020 года Борис Грачевский был доставлен с COVID-19 в больницу №52 в Москве. Режиссёр находился в тяжёлом состоянии.
Борис Грачевский известен как худрук детского киножурнала «Ералаш», мужчина занимал эту должность с 2002 года. Также Грачевский является автором фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония» и автором проекта «Социальная реклама».