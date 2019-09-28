Арина Соболенко выиграла турнир Wuhan Open во второй раз
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко защитила свой титул на турнире Wuhan Open в Китае.
В финале турнира противницей Арины (14 WTA) была американка Элисон Риск (35 WTA), которую Соболенко побеждала уже дважды. Нынешняя победа стала для белорусски третьей в личных встречах.
Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае
В первом сете счёт открыла Арина. Элисон сравняла – 1:1. Далее инициатива принадлежала Соболенко, которая довела счёт до 5:1, но американка сдаваться без боя не хотела. Риск смогла выиграть два гейма, после чего белоруска завершила сет – 6:3.
Фото: twitter.com/wta
Во второй партии счёт открыла Элисон. Следующим геймом Арина сравняла счёт. После 2:2 Риск вырвалась вперёд – 2:5. Затем Соболенко в последний раз попыталась перехватить инициативу, но в итоге уступила – 3:6.
Начало третьего сета вновь осталось за белоруской. В этот раз Арина решила не оставить противнице ни единого шанса. Только после счёта 5:0 американка смогла взять один гейм, чтобы не проиграть всухую, после чего белоруска мощным эйсом завершила сет (6:1) и матч.
Для Соболенко это второй выигранный турнир Wuhan Open. Кстати, свой первый трофей в 2019 году Арина завоевала в финале Shenzhen Open, сражаясь с Риск.
Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open
На пути к финалу Wuhan Open Арина обошла Александру Саснович (51 WTA), Даниэль Коллинз (33 WTA), Кики Бертенс (8 WTA), Елену Рыбакину (50 WTA) и в полуфинале разделалась с первой ракеткой мира Эшли Барти.
Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»
Новости Беларуси. Белорусские теннисисты пробились в квалификацию мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней наши парни сражались с соперниками из Португалии. После пятницы счет был ничейным – 1:1. Ключевой виделась парная встреча.
Нашу страну представили Илья Ивашко и Андрей Василевский. В первом сете белорусы уступили – 3:6. А вот в конце второго довели до тай-брейка и имели все шансы провести игру в третью партию. Но снова чего-то не хватило. Как итог – 3:6, 6:7
Андрей Василевский, игрок сборной Беларуси по теннису:
Они показали очень высокий процент попаданий в первой подаче, если я не ошибаюсь, было 88 %. Что и стало переломным моментом. Априори мы ожидали высокого уровня, и матч был очень динамичный, красивый, но, увы, сложился не в нашу сторону.
Лидировала сборная Португалии недолго. Вторую победу на турнире оформил Егор Герасимов. Белорус оказался сильнее Жуана Соузы – 7:6, 6:4. Счет снова стал равным, и судьбу путевки в мировую группу определил лишь пятый матч между Ильей Ивашко и Педро Соузой. Напряженная борьба с тай-брейком во втором сете и все-таки сильнее – белорус. Победа Ивашко – 6:4, 7:6.