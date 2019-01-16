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Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

16.01.2019 - 10:23

Новости Беларуси. Арина Соболенко победила Кати Болтер и прошла в третий круг Australian Open.  

В двухсетовом поединке первая ракетка Беларуси (11 WTA) превзошла британку (97 WTA) со счётом 6:3, 6:4.  

Фото: twitter.com/wta  

Первый сет Арина начала довольно вяло, но соперница невольно помогла Соболенко, разозлив её необходимостью много бегать по корту. После 2:2 белоруска повела до 5:2, затем один гейм уступила, после чего завершила сет – 6:3.  

Во втором сете белоруска завладела преимуществом и дошла до 3:1. Далее разрыв несколько сократился, но Арина смогла закончить матч во втором сете – 6:4.  

В первом круге первая ракетка Беларуси победила россиянку Анну Калинскую, которая ранее преодолела квалификационный этап.  

Несколькими часами ранее в третий круг пробилась ещё одна белоруска – Александра Саснович.  

Спортсменка одолела соперницу из Эстонии – здесь подробности.  

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