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Арину Соболенко будет тренировать бывший тренер Стэна Вавринки

27.01.2018 - 13:58

Новости Беларуси. Новым тренером Арины Соболенко стал шведский теннисист Магнус Норман.

Спортсменка рассказала о смене тренера на своей странице в Instagram. Арина тепло отозвалась о бывшем тренере.

«Я так благодарна ему за всё, что он сделал для меня в течение двух лет. Он был со мной 24/7. Всякий раз, когда мне нужна была помощь, и не имеет значения, в каком вопросе, он помогал мне, что бы ни случилось. Он всегда был рядом со мной. Я хотела бы пожелать ему всего наилучшего в будущем», – написала теннисистка в комментариях к фото.

Пользователи Instagram не остались равнодушными к смене тренера.

«Спасибо вам, Халил Ибрагимов! Вы – как та мощная ракета-носитель, вывели нашу Арину на орбиту. Надеемся, что вы скоро будете гордиться своей подопечной»,

«Очевидно. Нужно шагать дальше»,

«Хорошие слова, удачи в будущем»,

«Мудрое решение, надеюсь, вы преуспеете»,

Новый тренер Соболенко является экс-второй ракеткой мира в одиночном рейтинге. В последние годы Магнус Норман занимался тренировками Стэна Вавринки, победителя трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В прошлом году мы собрали несколько интересных фактов о белорусской теннисистке.

Первые призовые Арина потратила на платья – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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