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«Арсенал» подарил Александру Глебу и его девятимесячной дочери майки с номером 13

28.09.2017 - 13:06

Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб встретился с «Арсеналом» и главным тренером клуба – Арсеном Венгером.

По словам спортсмена, который с 2005 по 2008 год был в составе «Арсенала», было здорово снова поговорить с великим тренером.

Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

Спортсмену и его дочери Александре, которая родилась 27 декабря 2016 года, подарили фирменные майки «Арсенала» с номером 13. Именно под этой цифрой выступал Глеб в составе клуба.

Фото: instagram.com/alexgleb

Фотографию с подарком футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Глеб, футболист:
Нас с дочей тоже ждали подарки от «Арсенала».

Кроме этого снимка спортсмен поделился с подписчиками фото с подписью «подарок на память», где он держит в руках две кружки – с изображением тренера Венгера и своим.

Фото: instagram.com/alexgleb

В большом интервью программе «Неделя спорта» Александр Глеб назвал «Арсенал» главной командой в своей карьере – здесь подробнее.

28 сентября на стадионе «Борисов-Арена» БАТЭ сыграет с «Арсеналом». С каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера – смотрите здесь.

Фото: instagram.com/alexgleb

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Фото: instagram.com/alexgleb
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