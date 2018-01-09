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Арт-шедевры из мха, шишек и цветов: лучший коллаж на экологическую тематику выбрали в Беларуси

09.01.2018 - 22:08

Новости Беларуси. Декоративные елки, игрушки и новогоднее настроение. В Беларуси выбрали лучший коллаж на экологическую тематику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги смотра-конкурса подвели в Минске. Всего на суд жюри представлено около 300 творческих работ. Школьники и педагоги из разных уголков нашей страны создали настоящие арт-шедевры. В основе каждого – природные материалы: мох, шишки, цветы.

Ольга Каминская, заведующий лабораторией отдела растениеводства Республиканского центра экологии и краеведения:
Лед, цветы, фантазия – это именно отражает настроение и главную задачу работы с растениями, цветами, потому что это флористика, фитодизайн в зимнее время. Самое главное, это творчество юных наших ребят.

Прекрасно выступает Минская область в коллаже. Если Витебская область заняла в коллективной работе первое место, то, допустим, Гомельская – в собачках.

Лучших мастеров наградили дипломами и грамотами. Победителя определили в каждой из семи номинаций. Увидеть творчество дизайнеров и флористов можно в Национальном центре экологии и краеведения до конца недели.

Арт-шедевры из мха, шишек и цветов: лучший коллаж на экологическую тематику выбрали в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси
Фото. Смотр-конкурс работ из природных материалов в Беларуси

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