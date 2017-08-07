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Астролог о затмении 7 августа: «Можно избавиться от вредных привычек»

07.08.2017 - 18:28

Новости Беларуси. 7 августа в небе можно будет увидеть непривычное астрономическое явление – из-за частичного затмения земной спутник приобретет багровый цвет.

Затмение можно будет наблюдать час – с 20.23 до 21.20.

Астролог Вячеслав Бонча в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал, чему сопутствуют затмения.

Вячеслав Бонча, астролог:
Такие затмения не уникальны. Они случаются как минимум 4 раза в год. Иногда бывает и побольше. Затмение даже с точки зрения русского языка имеет двоякий смысл: с одной стороны обозначает астрономическое явление, а с другой стороны – помутнение. И в дни затмений около трех-пяти дней до и после стоит остерегаться помутнений сознания.  

В дни затмений закладываются долгосрочные циклы. Нужно понимать, что это надолго. Все действия, предпринимаемые в это время, будут иметь длительные последствия. Польза от затмений – можно избавиться от вредных привычек. Если кто-то решил бросить, то затмение поможет освободиться.

Светлана Драган: «Астрология – чистая математика» (смотреть здесь).

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