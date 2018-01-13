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Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре

13.01.2018 - 14:37

Новости Беларуси. В Большом театре 13 января ждут поклонников галантного этикета. Здесь готовятся к традиционному событию января – костюмированному Новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дам приглашают в платьях в пол, а кавалеров – в элегантных костюмах или смокингах. Начнется раут за несколько часов до полуночи и как всегда перенесет участников в другую историческую эпоху. Дамам и кавалерам предложат закружиться в ритмах венского вальса и уверенно пройтись в торжественном полонезе.

Обсудить последние светские новости можно будет в «Огнях Манхеттена» – так называется одно из стилизованных кафе. Будут работать астрологический салон и тематические фотозоны. А развлекать публику предстоит ожившим статуям, жонглерам и мимам.

Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре

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