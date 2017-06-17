новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске

17.06.2017 - 21:17

Новости Беларуси. В парке Победы проходит фестиваль молодежных субкультур. Представители поколения «NEXT», которые неравнодушны к современному искусству, соревнуется в близких для себя увлечениях: музыке, спорте и юморе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник начался с танцевальных выступлений. К слову, среди популярных направлений не только уличные, но и народные танцы.

Иван Прахов, многократный чемпион Беларуси по латиноамериканским спортивно-бальным танцам:
И на роликах, и на скейте катаюсь, но сегодня хочу танцевать. И буду. Это такой праздник, сюда пришло очень много молодежи.

Решили попробовать свои силы, представить Беларусь на «Славянском базаре» хотим.

Роллеры исполняют трюки, юмористы выясняют, кто из них остроумнее, а спортсмены выбирают самого сильного и выносливого. Но соревновательный дух не помешал поддержать идею единства. Многие пришли на фестиваль в майках с белорусским орнаментом.

Анна Журавская:
Здесь очень круто, весело! Людей море, здесь роллеры, мимы, танцы, конкурсы. Атмосфера просто улетная. Вот там вот кидаются краской, я так понимаю что это холи-фест.

Каждый может себе найти развлечение, от маленького ребенка до взрослого человека.

Завершит фестиваль настоящая диджейская баталия. Музыканты исполнят авторские сеты, после чего жюри подведет итоги конкурса. Лучшие танцоры, юмористы и диджеи выступят на Днях молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Фото. Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сразу два фестиваля – «Степные напевы» и молодежных субкультур – пройдут в Минске в выходные
Сразу два фестиваля – «Степные напевы» и молодежных субкультур – пройдут в Минске в выходные
Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева
Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева
Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
Конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии WriteBox-2017 проходит в Беларуси с 18-21 мая
Фестиваль семьи «Город счастливых людей» пройдёт в Минске
Велокарнавал «Viva Ровар!» пройдёт 13 мая в Минске в международном формате
Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале
Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале
Испечь оладьи и взбить масло в бочке: как на Августовском канале начался туристический сезон?
Испечь оладьи и взбить масло в бочке: как на Августовском канале начался туристический сезон?
Все новости по теме Молодежные фестивали
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru